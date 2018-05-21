Пострадавшие при взрыве в кафе в Баку получили ожоги 100 процентов поверхности тела - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Состояние получивших тяжелые ожоги в результате взрыва в кафе в Баку остается крайне тяжелым.

Об этом Report сообщил заведующий Ожогового отделения Клиники пластической и реконструктивной хирургии при Азербайджанском Государственном Институте усовершенствования врачей имени А.Алиева Шохрат Мамедов.

Он отметил, что 44-летний Натиг Ибрагимов и 53-летняя Шекер Ибрагимова были доставлены в отделение с диагнозом ожоги всей поверхности тела: "Они получили ожоги III и IV степени. В настоящее время пострадавшие в реанимации. Раны больных обработаны, больным наложили повязки и поставили капельницу, были предприняты необходимые меры. Но несмотря на это состояние обоих тяжелое. Пострадавшие, можно сказать, получили ожоги 100 процентов поверхности тела, обожжены и дыхательные пути".

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В Баку двое пострадавших в результате взрыва в кафе на карете скорой помощи с различными ожогами были доставлены в Ожоговый центр Клиники хирургии имени Азиза Алиева.

Об этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, в настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что двое раненых во время происшествия скончались по дороге в больницу.