Потерпевшая: Тело убитого армянами брата до сих пор не найдено

Потерпевшая Лала Исмаилова, 15 августа давшая показания на судебном процессе в Бакинском военном суде по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях, заявила, что в результате нападений ВС Армении стала вынужденной переселенкой из Зангиланского района.

Как сообщает Report, Исмаилова отметила, что ее брат - сотрудник полиции был убит ВС Армении вместе с 6 другими полицейскими, их тела до сих пор не найдены.

Потерпевшая Бикяханум Гулиева в своих показаниях заявила, что ее четырехкомнатный дом в селе Орта Йемезли был сожжен во время оккупации ВС Армении в 1993 году. Она сказала, что один из убитых вместе с братом Л.Исмаиловой полицейских - Ильхам Имамгулу оглу Гулиев - ее брат.

Б.Гулиева в ответ на вопросы адвоката обвиняемого Бако Саакяна заявила, что во время нападения на село огонь велся со стороны Гафанского района Армении.

Отметим, что продолжается судебный процесс в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и ряде других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.