Посол Швейцарии посетила БВШН

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане г-жой Мюриель Пеневер.

Как сообщили Report в БВШН, приветствуя гостей, Э. Гасымов сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Швейцарией в последние годы успешно развивается во всех областях, и что президент Азербайджанской Республики придает большое значение расширению сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув особую роль БВШН в расширении сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией в сфере образования, ректор отметил, что при школе функционирует Учебный центр, полностью оснащённый оборудованием и средствами моделирования от швейцарской компании ABB.

"Бакинская высшая школа нефти тесно сотрудничает с местными и международными компаниями. Школа проводит обучение с использованием образовательных программ британского Университета Heriot-Watt и Университета Джорджа Вашингтона в США. Также БВШН с Женевской бизнес-школой (GBS) реализуют совместную программу MBA по управлению нефтью и газом", - добавил Э. Гасымов.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Азербайджане г-жа Мюриель Пеневер выразила благодарность Э. Гасымову за теплый прием и гостеприимство. Она отметила, что, как и в политической сфере, между Азербайджаном и Швейцарией существует широкий спектр сотрудничества в экономической и торговой сферах.

"Наравне с нефтегазовым сектором в Азербайджане особое внимание уделяется развитию других секторов экономики. БВШН была первым вузом, который я посетила в Азербайджане. И я хочу выразить удовлетворение превосходными условиями, созданными в школе для студентов, а также качеством образования, которое они здесь получают", - добавила г-жа М. Пеневер.

В конце встречи гости ознакомились с кампусом, лабораториями и учебными центрами БВШН.