Главное управление полиции: "Последний звонок" в школах Азербайджана прошел без инцидентов

“В местах размещения бакинских школ усилены меры безопасности, с целью обеспечения нормальных условий для проведения "Последнего звонка" полиция работает в усиленном режиме".

Об этом Report сообщили начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Пресс-секретарь Главного управления сказал, что для проведения церемоний "Последнего звонка" в условиях высокого уровня безопасности и общественной стабильности в местах осуществляют деятельность дополнительные полицейские наряды: "В расположенной в Наримановском районе школе №200 не произошло никаких инцидентов, из-за большого количества участников наблюдается плотность. Запланированные мероприятия идут своим ходом. До этого момента не зарегистрировано никаких негативных инцидентов".