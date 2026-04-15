    После трагедии с отравлением в Сумгайыте еще двоих детей передадут под опеку государства

    • 15 апреля, 2026
    • 13:53
    После трагедии с отравлением в Сумгайыте еще двоих детей передадут под опеку государства

    После трагедии с отравлением угарным газом в Сумгайыте еще двое детей из пострадавшей семьи будут переданы под государственную опеку.

    Как сообщает Report со ссылкой на исполнительную власть Сумгайыта, соответствующее решение принято с согласия родителей.

    Отмечается, что дети с нового учебного года продолжат обучение в интернате в Бильгяхе. В настоящее время в семье воспитываются семеро детей, четверо из которых уже обучаются в этом учреждении.

    "Оставшиеся двое детей также будут переданы под государственную опеку. Это произойдет уже на следующей неделе, а с нового учебного года они продолжат обучение в Бильгяхе. Самый младший ребенок остается с родителями, поскольку находится в младенческом возрасте", - говорится в сообщении.

    Напомним, 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, скончалась двухлетняя девочка.

    Tağıyev qəsəbəsində uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей