После трагедии с отравлением в Сумгайыте еще двоих детей передадут под опеку государства

После трагедии с отравлением угарным газом в Сумгайыте еще двое детей из пострадавшей семьи будут переданы под государственную опеку.

Как сообщает Report со ссылкой на исполнительную власть Сумгайыта, соответствующее решение принято с согласия родителей.

Отмечается, что дети с нового учебного года продолжат обучение в интернате в Бильгяхе. В настоящее время в семье воспитываются семеро детей, четверо из которых уже обучаются в этом учреждении.

"Оставшиеся двое детей также будут переданы под государственную опеку. Это произойдет уже на следующей неделе, а с нового учебного года они продолжат обучение в Бильгяхе. Самый младший ребенок остается с родителями, поскольку находится в младенческом возрасте", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, скончалась двухлетняя девочка.