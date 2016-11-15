 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Агстафе попавший в ДТП мужчина скончался в больнице

    По данному факту проводится расследование Главным следственным управлением

    Агстафа. 15 ноября. REPORT.AZ/ Скончался один из 6-ти человек, получивших тяжелые ранения при цепной аварии в Агстафинском районе.

    Как сообщает Report, ДТП произошло на территории села Дашкесемен.

    Так, столкнулись автомобили Opel, за рулем которого находился житель Агстафы Вагиф Алекперов, "ВАЗ-21063", которым управлял житель Газаха Имамверди Мамедов и KİA жителя Баку Раги Аскерова.

    В результате аварии пострадали 2 мужчин и 4 женщины.

    Раненые Вагиф Алекперов, Иман Мамедов, Рагиля Поладова, Джейран Поладова, Айбениз Исрафилова, Хури Байрамова были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу.

    Получивший тяжелые травмы Вагиф Алекперов скончался в медицинском учреждении.

    По данному факту проводится расследование Главным следственным управлением. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi