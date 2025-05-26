О нас

Помилованный осужденный: Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни

Помилованный осужденный: Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни.
Происшествия
26 мая 2025 г. 18:38
Помилованный осужденный: Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни

Житель Нахчывана, заключенный Фарид Ибрагимли, срок наказания которого был сокращен распоряжением о помиловании, подписанным президентом Ильхамом Алиевым, считает эту возможность поворотным моментом в своей жизни.

Об этом он сообщил нахчыванскому бюро Report.

"Я получил один из самых тяжелых уроков в своей жизни. Распоряжение о помиловании - это большая возможность для меня. Благодарю президента за это гуманное решение. Теперь я полон решимости оставить прошлое позади и жить как человек, полезный своей семье и обществу", - сказал он.

Отметим, что несколько лет назад Ф.Ибрагимли был лишен свободы за грубое нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной дорожно-транспортного происшествия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəzası azaldılan məhkum: Bu fürsəti həyatımın dönüş nöqtəsi hesab edirəm

Экслюзивные новости

Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi