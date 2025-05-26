Помилованный осужденный: Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни

Считаю эту возможность поворотным моментом в своей жизни.

Житель Нахчывана, заключенный Фарид Ибрагимли, срок наказания которого был сокращен распоряжением о помиловании, подписанным президентом Ильхамом Алиевым, считает эту возможность поворотным моментом в своей жизни.

Об этом он сообщил нахчыванскому бюро Report.

"Я получил один из самых тяжелых уроков в своей жизни. Распоряжение о помиловании - это большая возможность для меня. Благодарю президента за это гуманное решение. Теперь я полон решимости оставить прошлое позади и жить как человек, полезный своей семье и обществу", - сказал он.

Отметим, что несколько лет назад Ф.Ибрагимли был лишен свободы за грубое нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной дорожно-транспортного происшествия.