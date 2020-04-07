Помилованные лица на две недели помещены в центр отдыха

"По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, с учетом распространения пандемии в различных регионах нашей республики, а также учитывая тот факт, что территория проживания помилованных граждан охватывает почти 40 районов, до того как они направятся в свои дома, будет изучено состояние здоровья членов их семей".

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Было отмечено, что с этой целью освобожденные лица на две недели размещены в одном из центров отдыха, где есть все необходимые условиями, в том числе продовольствие и медицинское обеспечение.

Отметим, что 6 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Согласно распоряжению, 176 приговоренных к лишению свободы лиц старше 65 лет были освобождены от неотбытой части наказания.