Полиция заинтересовалась роликами "Баку этим вечером"

Видеоролики, размещенные в социальных сетях под заголовком "Сегодня вечером в Баку", были всесторонне и тщательно исследованы

Видеоролики, размещенные в социальных сетях под заголовком "Сегодня вечером в Баку", были всесторонне и тщательно исследованы.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, ночью 31 июля в ряде кафе и ресторанов на проспекте Нефтчиляр в Насиминском районе, работающих онлайн, наблюдалось нарушение режима карантина со стороны администраторов и клиентов:

"Ряд лиц совершили там покупки и собрались в парке перед кафе и ресторанами группой более 5 человек, не соблюдая социальной дистанции, тем самым нарушая правила действующего карантинного режима.

В связи с тем, что на видео отображены нарушения антиэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов Кодекса об административных проступках, юридические и физические лица, совершившие эти административные правонарушения, были выявлены и привлечены к административной ответственности Управлением полиции Насиминского района.

С учетом вышесказанного мы призываем жителей столицы соблюдать правила действующего карантинного режима", - говорится в заявлении.