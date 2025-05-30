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Полиция задержала парня, шантажировавшего женщин в TikTok

Полиция задержала парня, шантажировавшего женщин в TikTok Несколько жительниц Баку обратились в полицию с жалобой на парня, с которым познакомились в соцсети TikTok, отметив, что он угрожал им распространением порочащих сведений и фотографий.
Происшествия
30 мая 2025 г. 17:41
Полиция задержала парня, шантажировавшего женщин в TikTok

Несколько жительниц Баку обратились в полицию с жалобой на парня, с которым познакомились в соцсети TikTok, отметив, что он угрожал им распространением порочащих сведений и фотографий.

Как сообщает Report, сотрудникам Бинагадинского районного управления полиции удалось задержать 19-летнего Мугдата Нахмедова, подозреваемого в вымогательстве денег у женщин в социальных сетях путем угроз.

В ходе расследования выяснилось, что Нахмедов брал фотографии женщин из социальных сетей, создавал фейковые аккаунты, где публиковал их фотографии. Затем он связывался с этими женщинами и требовал деньги за удаление фотографий.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Polis qadınları “TikTok”da şantaj edən şəxsi saxlayıb, zərərçəkənlər var

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