Полиция задержала лжеблаготворителя, выманившего деньги у ветеранов и малоимущих

Полиция задержала мошенницу, похитившую деньги у ветеранов и малоимущих

Правоохранительные органы задержали Назакят Магеррамову, которая обманным путем похищала деньги у ветеранов и малоимущих через фейковую страницу в TikTok.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, женщина ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления.

Магеррамова создала фейковый аккаунт "qemgin_20" в социальной сети TikTok, где проводила прямые эфиры. В ходе трансляций она представлялась представителем одной из гуманитарных организаций и обещала оказывать материальную помощь в течение года семьям шехидов, ветеранам боевых действий и малообеспеченным гражданам.

Однако для получения этой "помощи" жертвам необходимо было внести предоплату в размере 1000-2000 манатов.

Таким образом Магеррамова завладела деньгами нескольких граждан.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

МВД просит граждан, пострадавших от аналогичных действий Магеррамовой сообщить об этом в органы полиции.