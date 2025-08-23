О нас

Полиция задержала лжеблаготворителя, выманившего деньги у ветеранов и малоимущих

Полиция задержала лжеблаготворителя, выманившего деньги у ветеранов и малоимущих Полиция задержала мошенницу, похитившую деньги у ветеранов и малоимущих
Происшествия
23 августа 2025 г. 09:30
Полиция задержала лжеблаготворителя, выманившего деньги у ветеранов и малоимущих

Правоохранительные органы задержали Назакят Магеррамову, которая обманным путем похищала деньги у ветеранов и малоимущих через фейковую страницу в TikTok.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, женщина ранее неоднократно была судима за аналогичные преступления.

Магеррамова создала фейковый аккаунт "qemgin_20" в социальной сети TikTok, где проводила прямые эфиры. В ходе трансляций она представлялась представителем одной из гуманитарных организаций и обещала оказывать материальную помощь в течение года семьям шехидов, ветеранам боевых действий и малообеспеченным гражданам.

Однако для получения этой "помощи" жертвам необходимо было внести предоплату в размере 1000-2000 манатов.

Таким образом Магеррамова завладела деньгами нескольких граждан.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

МВД просит граждан, пострадавших от аналогичных действий Магеррамовой сообщить об этом в органы полиции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb

Другие новости из категории

Задержан виновник пожара в Физули
Задержан виновник пожара в Физули
23 августа 2025 г. 09:44
Азербайджан экстрадировал Маянка Сингха
Азербайджан экстрадировал Маянка Сингха
23 августа 2025 г. 09:12
Астаринская прокуратура возбудила дело в связи с убийством 47-летней женщины
Астаринская прокуратура возбудила дело в связи с убийством 47-летней женщины
22 августа 2025 г. 20:27
В Имишли из канала извлекли тело утонувшего мужчины
В Имишли из канала извлекли тело утонувшего мужчины
22 августа 2025 г. 19:27
В Лянкяране в результате обрушения бетонного забора пострадала женщина
В Лянкяране в результате обрушения бетонного забора пострадала женщина
22 августа 2025 г. 16:52
В Азербайджане задержан мошенник, присвоивший деньги граждан под предлогом паломничества в Кербелу
В Азербайджане задержан мошенник, присвоивший деньги граждан под предлогом паломничества в Кербелу
22 августа 2025 г. 16:37
МЧС: В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 27 человек
МЧС: В Азербайджане в I полугодии при пожарах погибли 27 человек
22 августа 2025 г. 15:52
В Азербайджане за I полугодие зарегистрировано свыше 9 тыс. техногенных происшествий
В Азербайджане за I полугодие зарегистрировано свыше 9 тыс. техногенных происшествий
22 августа 2025 г. 15:49
За 6 месяцев в Азербайджане произошло 24 взрыва
За 6 месяцев в Азербайджане произошло 24 взрыва
22 августа 2025 г. 15:47
За первое полугодие в Азербайджане произошло 132 природных происшествия
За первое полугодие в Азербайджане произошло 132 природных происшествия
22 августа 2025 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi