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Полиция задержала интернет-мошенника, обещавшего гражданам доход от инвестиций

Полиция задержала интернет-мошенника, обещавшего гражданам доход от инвестиций Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, занимавшегося мошенничеством в социальных сетях.
Происшествия
8 февраля 2025 г. 13:17
Полиция задержала интернет-мошенника, обещавшего гражданам доход от инвестиций

Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, занимавшегося мошенничеством в социальных сетях.

Как сообщили Report в МВД, задержанным является Магеррам Агарзаев, присвоивший 2 тыс. манатов жителя Агсуинского района, обещав ему доход от инвестиций.

Злоумышленник вел свою преступную деятельность через канал Remax, созданный им в мессенджере Telegram.

По факту возбуждено уголовное дело, обеспечено полное возмещение материального ущерба пострадавшему. Следственные действия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке “Telegram”da investisiya və yatırım adı ilə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

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