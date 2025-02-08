Полиция задержала интернет-мошенника, обещавшего гражданам доход от инвестиций

Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, занимавшегося мошенничеством в социальных сетях.

Правоохранительные органы задержали 33-летнего жителя Баку, занимавшегося мошенничеством в социальных сетях.

Как сообщили Report в МВД, задержанным является Магеррам Агарзаев, присвоивший 2 тыс. манатов жителя Агсуинского района, обещав ему доход от инвестиций.

Злоумышленник вел свою преступную деятельность через канал Remax, созданный им в мессенджере Telegram.

По факту возбуждено уголовное дело, обеспечено полное возмещение материального ущерба пострадавшему. Следственные действия по делу продолжаются.