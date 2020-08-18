Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку

Сотрудники правопорядка разъясняют жителям столицы, что неиспользование медицинских масок и несоблюдение социальной дистанции влечет за собой штраф

Полиция усилила контрольно-профилактические мероприятия в целях проверки соблюдения карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления полиции города Баку, в столице патрулируют наряды полиции для контроля за соблюдением правил приема клиентов, следования санитарно-эпидемиологическим нормам и соблюдения социальной дистанции в сфере производства, обслуживания и объектов общественного питания.

Сотрудники полиции разъясняют жителям столицы, что неиспользование медицинских масок и несоблюдение социальной дистанции влечет за собой штраф в соответствии со статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях, а нарушение иных требований - привлечение к ответственности по статье 211.1.