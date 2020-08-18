О нас
Report Georgia

Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку 

Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку  Сотрудники правопорядка разъясняют жителям столицы, что неиспользование медицинских масок и несоблюдение социальной дистанции влечет за собой штраф
Происшествия
18 августа 2020 г. 10:55
Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку 

Полиция усилила контрольно-профилактические мероприятия в целях проверки соблюдения карантина.

Как сообщили Report в пресс-службе Управления полиции города Баку, в столице патрулируют наряды полиции для контроля за соблюдением правил приема клиентов, следования санитарно-эпидемиологическим нормам и соблюдения социальной дистанции в сфере производства, обслуживания и объектов общественного питания.

Сотрудники полиции разъясняют жителям столицы, что неиспользование медицинских масок и несоблюдение социальной дистанции влечет за собой штраф в соответствии со статье 211.2 Кодекса об административных правонарушениях, а нарушение иных требований - привлечение к ответственности по статье 211.1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda polis karantin qaydalarına görə nəzarəti gücləndirdi

Новости партнеров

Самое важное

Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18

Последние новости

10:55
Полиция усилила контроль за соблюдением карантина в Баку  Происшествия
10:46
В Грузии число заболевших COVID-19 возросло на 10 человек В регионе
10:36
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2020) Финансы
10:35
Мишель Обама назвала Трампа неподходящим президентом для США Другие страны
10:06
ФотоВ столичных маркетах проведены рейды, есть оштрафованные Происшествия
10:00
Великобритания сохранит санкции ЕС против Минска Другие страны
09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020) Финансы
09:30
Армения нарушила перемирие 30 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:30
Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря Другие страны
08:48
Жара в Токио привела к гибели 79 человек Другие страны
08:34
Ученые назвали новую версию возникновения коронавируса Здоровье
08:23
Oracle хочет купить TikTok ИКТ
08:05
ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда Футбол
07:45
"Карабах" стартует в Лиге чемпионов УЕФА Футбол
07:27
Тропический шторм Higos угрожает региону Южного Китая Другие страны
Вся новостная лента