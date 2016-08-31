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    Полиция: Ровшан Лянкяранский был объявлен в розыск вместе с лицом, подозреваемым в его убийстве - ФОТО

    В связи с убийством Лянкяранского задержаны 4 человека

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По подозрению в убийстве в Турции Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского) задержаны 4 человека. 

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, состояние мужчины, находившегося рядом с Ровшаном Лянкяранским в момент убийства, остается тяжелым. 

    Отмечается, что из тела этого человека извлекли 4 пули. 

    В связи со случившимся в качестве подозреваемых были задержаны Тахир С., Гаджибаба Т., Заур И. и Вахид М. 

    Гаджибаба Т. находился также в розыске по подозрению в преступлениях, совершенных в России. 

    Как сообщили из полиции, стамбульская полиция разыскивала Ровшана Лянкяранского и Гаджибабу Т. в связи с делом об убийстве в 2013 году в Башакшехир Али Бабы Гаметова. 

    Отметим, что 18 августа Ровшан Лянкяранский скончался в больнице от многочисленных огнестрельных ранений, полученных в стамбульском квартале Йылдыз.  

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