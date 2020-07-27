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Полиция провела в Баку рейд, оштрафованы не носящие маски

Полиция провела в Баку рейд, оштрафованы не носящие маски В целях предотвращения массового распространения инфекции коронавируса (COVID-19) в столице продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в закрытых помещениях, деятельность которых разрешена, на дорогах. Как сообщает Report, в
Происшествия
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27 июля 2020 г. 17:22
Полиция провела в Баку рейд, оштрафованы не носящие маски

В целях предотвращения массового распространения коронавируса (COVID-19) в столице продолжаются усиленные контрольно-профилактические мероприятия в закрытых помещениях, деятельность которых разрешена, на дорогах.

Как сообщает Report, в ходе рейда гражданам было разъяснено, что каждый человек должен строго следовать применяемым правилам, а исходя из социальной ответственности соблюдать действующие санитарно-гигиенические правила и требования для защиты себя, своих близких и других лиц.

Пассажирам, которые не имели при себе маски, были розданы маски, не правильно пользующимся защитными средствами, передвигающимся без разрешения и приводящим необоснованные оправдания было рассказано о последствиях инфекции коронавируса, действующих правилах.

Во время проверок, проводимых столичной полицией и военнослужащими внутренних войск, в отношении лиц, покинувших место жительства без соответствующего разрешения, не использующих средства индивидуальной защиты дыхательных путей, в том числе медицинские маски, был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках. 

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Версия на английском языке Police conduct ‘face mask raid’ in Baku
Версия на азербайджанском языке Polis Bakıda reyd keçirib, maskadan istifadə etməyənlər cərimələnib

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