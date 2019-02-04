Полиция провела спецоперацию в сети магазинов "Lady Sharm"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию о спецоперации, проведенной в сети магазинов "Lady Sharm".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, во время операции, проведенной по многочисленным жалобам в действующих на территории столицы и регионов сети магазинов "Lady Sharm", были выявлены многочисленные правонарушения, факты грубого нарушения прав потребителей и обмана клиентов. В результате один из владельцев фирмы, житель Джалилабадского района Эльнур Исмайлов, главный бухгалтер фирмы Зиярат Аббасов, ответственные сотрудники Валех Гараев и Фуад Ализаде были задержаны и переданы следствию.

Расследование выявило, что на выставленную в магазинах одежду низкого качества, изготовленную в Китайской Народной Республике, в подпольных цехах "Lady Sharm" пришивались этикетки известных брендов "Chanel", "Fendi", "Dolce & Gabbana", "Valentino", "Chiristian Dior" , "İtterre" и др. Эта одежда с поддельными этикетками продавалась клиентам за цену, во много раз превышающую реальную стоимость.

В продолжение оперативных мероприятий в столице были обнаружены подпольный швейный цех и склад сети магазинов "Lady Sharm".

Расследование также установило, что на сшитые товары в осуществляющем деятельность в столице цехе компании "Lady Sharm" пришивались этикетки "Made in Turkey" и "Made in İtaly".

По названным фактам в следственном отделе Главного управления полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, расследование продолжается.