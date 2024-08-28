Полиция провела ряд операций в Хачмазе, изъято 379 кг наркотиков

В Хачмазе проведены операции против лиц, занимавшихся культивированием наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия.

В Хачмазе проведены операции против лиц, занимавшихся культивированием наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в губинской региональной группе пресс-службы МВД, были задержаны жители Хачмазского района Фаиг Джамилов, Фарид Исаев и Эмин Валибеков. Всего изъято 355 кустов конопли общим весом 379 кг.

Также был задержан житель района Равид Агакишиев. У него были обнаружены и изъяты 2 пистолета, один магазин и 7 патронов.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.