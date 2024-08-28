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Полиция провела ряд операций в Хачмазе, изъято 379 кг наркотиков

Полиция провела ряд операций в Хачмазе, изъято 379 кг наркотиков В Хачмазе проведены операции против лиц, занимавшихся культивированием наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия.
Происшествия
28 августа 2024 г. 09:27
Полиция провела ряд операций в Хачмазе, изъято 379 кг наркотиков

В Хачмазе проведены операции против лиц, занимавшихся культивированием наркотиков и незаконным хранением огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в губинской региональной группе пресс-службы МВД, были задержаны жители Хачмазского района Фаиг Джамилов, Фарид Исаев и Эмин Валибеков. Всего изъято 355 кустов конопли общим весом 379 кг.

Также был задержан житель района Равид Агакишиев. У него были обнаружены и изъяты 2 пистолета, один магазин и 7 патронов.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются расследования.

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Версия на азербайджанском языке Polis Xaçmazda silsilə əməliyyatlar keçirib, 379 kiloqram çətənə kolu aşkarlanıb

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