Полиция провела рейды в столичных кафе и ресторанах

В городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим, с сегодняшнего дня разрешена деятельность кафе, ресторанов и объектов общественного питания. Их деятельность разрешена с 9.00 до 22.00

В городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим, с сегодняшнего дня разрешена деятельность кафе, ресторанов и объектов общественного питания. Их деятельность разрешена с 9.00 до 22.00

Сегодня Главное управление полиции города Баку провело ряд мероприятий по контролю за соблюдением действующих правил карантина.

В рейдах, состоявшихся на территории Хатаинского района, приняли участие и сотрудники ИА Report.

Собственники объектов были проинформированы о необходимости обслуживания клиентов с учетом карантина и важности соблюдения социальной дистанции.

Начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил Report, что в целом, наблюдения свидетельствуют о соблюдении требуемого режима. А в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с буквой закона.