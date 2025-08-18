О нас

Полиция провела операцию в Гёйчае, обнаружено 12 кг наркотиков

Полиция провела операцию в Гёйчае, обнаружено 12 кг наркотиков В Гёйчае предотвращена продажа крупной партии наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию страны.
Происшествия
18 августа 2025 г. 17:10
Полиция провела операцию в Гёйчае, обнаружено 12 кг наркотиков

В Гёйчае предотвращена продажа крупной партии наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию страны.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что были задержаны ранее судимый 54-летний Вели Гулиев и 35-летняя Нурана Мамедзаде. У них обнаружено около 10 кг марихуаны, 2 кг 280 г опиума и 425 таблеток с психотропным содержанием. Задержанные заявили, что приобрели наркотические средства у гражданина Ирана с целью продажи.

По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polis Göyçayda əməliyyat keçirib, 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi