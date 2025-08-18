Полиция провела операцию в Гёйчае, обнаружено 12 кг наркотиков

В Гёйчае предотвращена продажа крупной партии наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию страны.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сообщается, что были задержаны ранее судимый 54-летний Вели Гулиев и 35-летняя Нурана Мамедзаде. У них обнаружено около 10 кг марихуаны, 2 кг 280 г опиума и 425 таблеток с психотропным содержанием. Задержанные заявили, что приобрели наркотические средства у гражданина Ирана с целью продажи.

По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.