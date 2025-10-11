Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуаторе

В Масаллы сотрудники полиции задержали двух человек при попытке перевозки наркотиков на автомобиле, погруженном на эвакуатор.

Как сообщает Report, установлено, что 29-летний Гадир Хандадашлы и 27-летний Эльсун Азизли спрятали 16 кг марихуаны в автомобиле и инсценировали его поломку, вызвав эвакуатор.

Оба наркокурьера были задержаны сотрудниками районной полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.