    Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуаторе

    Происшествия
    • 11 октября, 2025
    • 12:03
    Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуаторе

    В Масаллы сотрудники полиции задержали двух человек при попытке перевозки наркотиков на автомобиле, погруженном на эвакуатор.

    Как сообщает Report, установлено, что 29-летний Гадир Хандадашлы и 27-летний Эльсун Азизли спрятали 16 кг марихуаны в автомобиле и инсценировали его поломку, вызвав эвакуатор.

    Оба наркокурьера были задержаны сотрудниками районной полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.

    Масаллы наркокурьеры задержание
    Masallıda narkotikləri evakuatorla daşımağa çalışan şəxslər həbs olunub

