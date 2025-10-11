Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуаторе
Происшествия
- 11 октября, 2025
- 12:03
В Масаллы сотрудники полиции задержали двух человек при попытке перевозки наркотиков на автомобиле, погруженном на эвакуатор.
Как сообщает Report, установлено, что 29-летний Гадир Хандадашлы и 27-летний Эльсун Азизли спрятали 16 кг марихуаны в автомобиле и инсценировали его поломку, вызвав эвакуатор.
Оба наркокурьера были задержаны сотрудниками районной полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Последние новости
12:04
Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"Kультурная политика
12:03
Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуатореПроисшествия
12:01
Фото
В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечетьРелигия
11:58
Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRAДругие страны
11:43
Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годомИКТ
11:37
В Армении назначили нового замначальника ГРУВ регионе
11:29
Аун осудил удар ЦАХАЛ по югу ЛивануДругие страны
11:14
Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в ИсламабадеВнешняя политика
11:04