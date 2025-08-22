Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Баку и Мингячевире

15:07

В Азербайджане полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию наркотиков в Сабунчинском районе Баку и городе Мингячевир.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в ходе оперативных мероприятий задержаны ранее судимые Бахруз Мустафаев, Нейман Амиров и Надиг Аббасов, у которых обнаружено и изъято 33 кг марихуаны с добавлением вредных веществ.

Установлено, что задержанные приобрели наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.