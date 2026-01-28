Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    • 28 января, 2026
    • 10:59
    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет Макаров

    В Хачмазском районе в ходе полицейской операции задержан 28-летний Али Аббасов, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотических средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, при личном досмотре у задержанного было обнаружено 7 килограммов марихуаны.

    В рамках другого оперативного мероприятия был задержан житель района, 21-летний Хазрат Атакишиев, у него изъяли незаконно приобретенный пистолет марки "Макаров".

    По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    МВД Хачмазский район наркотики задержания
    Xaçmazda 7 kiloqram narkotik vasitə və 1 ədəd tapança aşkarlanıb

    Последние новости

    11:18

    Анар Рзаев: Одна из новых станций Бакинского метро откроется уже в этом году

    Инфраструктура
    11:15

    Азербайджан вводит строгие правила использования детских изображений в рекламе

    Милли Меджлис
    11:15

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

    Другие страны
    11:12

    В Хырдалане в 2026 году может появиться новый тоннель

    Инфраструктура
    11:09

    Рахман Гумматов: В 2026 году в Баку планируется строительство еще 4 дорог

    Инфраструктура
    10:59

    Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

    Происшествия
    10:56

    Дорожная полиция призывает к повышенной бдительности на дорогах в связи с непогодой

    Внутренняя политика
    10:49

    В Баку из поселка Мехдиабад проложат трамвайную линию до станции метро "28 Мая"

    Инфраструктура
    10:47

    Анар Рзаев: Суточный пассажиропоток поезда Баку-Сумгайыт достиг 43 тыс. человек

    Инфраструктура
    Лента новостей