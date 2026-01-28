Полиция Хачмаза изъяла 7 кг марихуаны и пистолет "Макаров"

В Хачмазском районе в ходе полицейской операции задержан 28-летний Али Аббасов, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, при личном досмотре у задержанного было обнаружено 7 килограммов марихуаны.

В рамках другого оперативного мероприятия был задержан житель района, 21-летний Хазрат Атакишиев, у него изъяли незаконно приобретенный пистолет марки "Макаров".

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.