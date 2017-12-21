Полад Бюльбюльоглу: Гянджа всегда была колыбелью культуры

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Гянджа. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Гянджа всегда была колыбелью культуры".

Как сообщает западное бюро Report, об этом на церемонии закрытия проекта "Гянджа - культурная столица Содружества независимых государств - 2017" в Гяндже заявил журналистам посол Азербайджана в России, председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Полад Бюльбюльоглу.

"Сегодня очень важный день. Гянджа достойна быть культурной столицей стран СНГ. Гянджа всегда была колыбелью культуры. Я, как председатель Правления фонда, очень рад, что Гянджа занимает это достойное место. Сегодня будет выдан итоговый диплом. Поздравляю всех гянджинцев".