Показания потерпевшего на суде: ВС Армении окружили и убили гражданских лиц

15:47

На продолжившемся судебном процессе в Бакинском военном суде потерпевший Эльшад Алышов дал показания об истреблении населения села Башлыбель Кяльбаджарского района Азербайджана вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, Алышов рассказал, что после оккупации Кяльбаджара они были вынуждены покинуть Башлыбель, и в это время он вместе с матерью, сестрой, младшим братом, двоюродными сестрами и женой дяди пытались покинуть район на машине в направлении Туннеля.

"Армяне устроили засаду. Когда мы проезжали через территорию, они обстреляли нашу машину. В результате моя мать была ранена в ногу, а сестре пуля пробила череп. Я нес мать на спине примерно 300 метров, но не смог вытащить брата и остальных. О них до сих пор нет никаких новостей", - сказал Алышов.

Потерпевший добавил, что они отправились в путь вместе с соседом Юсифом и отметил, что их машина была подбита. Затем он добавил: "Юсиф был ранен в 50-60 метрах от машины. Его брат погиб, а жена и племянница были ранены".