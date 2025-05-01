Похищенный ранее в Украине азербайджанский бизнесмен освобожден

Бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры в Украине Вугар Фархад оглу Османов, похищенный ранее в Одессе, сегодня был освобожден.

Бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры в Украине Вугар Фархад оглу Османов, ранее похищенный в Одессе, сегодня вечером был освобожден.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, точной информации о том, кем был похищен и впоследствии освобожден В.Османов, нет.

Отметим, что 16 апреля неизвестные лица принудительно посадили В. Османова в автомобиль при выходе из спортзала в Одессе и увезли его в неизвестном направлении. После этого с бизнесменом не было никакой связи.

Местная полиция ведет розыск правонарушителей.