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Похищенный ранее в Украине азербайджанский бизнесмен освобожден

Похищенный ранее в Украине азербайджанский бизнесмен освобожден Бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры в Украине Вугар Фархад оглу Османов, похищенный ранее в Одессе, сегодня был освобожден.
Происшествия
1 мая 2025 г. 21:05
Похищенный ранее в Украине азербайджанский бизнесмен освобожден

Бизнесмен и представитель азербайджанской диаспоры в Украине Вугар Фархад оглу Османов, ранее похищенный в Одессе, сегодня вечером был освобожден.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, точной информации о том, кем был похищен и впоследствии освобожден В.Османов, нет.

Отметим, что 16 апреля неизвестные лица принудительно посадили В. Османова в автомобиль при выходе из спортзала в Одессе и увезли его в неизвестном направлении. После этого с бизнесменом не было никакой связи.

Местная полиция ведет розыск правонарушителей.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada oğurlanan azərbaycanlı iş adamı sərbəst buraxılıb

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