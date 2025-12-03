Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу Азербайджана.

Как сообщили Report в ГПС, задержанные были переданы правоохранительным органам.

Кроме того, сотрудники службы в ноябре предотвратили выезд из страны 531 человека, которым было запрещено покидать страну, а также въезд 50 лиц с запретом на въезд в Азербайджан.

В течение месяца за нарушение госграницы были задержаны 27 человек - 7 граждан Азербайджана, 12 - Пакистана, 2 - Ирана, 1 - Алжира, 1 - Узбекистана, 1 - Германии, 1 - Турции, 1 - Египта, 1 - Судана.

В результате мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными документами.

За нарушение пограничного режима задержаны 586 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято 640 кг 477 г наркотических средств и более 15 400 наркотических таблеток.

Пограничники обнаружили и изъяли контрабанду на общую сумму 57 млн 919 тыс. 446 манатов, включая лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.