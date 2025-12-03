Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

    Происшествия
    • 03 декабря, 2025
    • 10:28
    Пограничники задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу

    Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в ноябре 402 разыскиваемых лица при попытке пересечь госграницу Азербайджана.

    Как сообщили Report в ГПС, задержанные были переданы правоохранительным органам.

    Кроме того, сотрудники службы в ноябре предотвратили выезд из страны 531 человека, которым было запрещено покидать страну, а также въезд 50 лиц с запретом на въезд в Азербайджан.

    В течение месяца за нарушение госграницы были задержаны 27 человек - 7 граждан Азербайджана, 12 - Пакистана, 2 - Ирана, 1 - Алжира, 1 - Узбекистана, 1 - Германии, 1 - Турции, 1 - Египта, 1 - Судана.

    В результате мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией задержаны 15 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельными документами.

    За нарушение пограничного режима задержаны 586 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

    В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружено и изъято 640 кг 477 г наркотических средств и более 15 400 наркотических таблеток.

    Пограничники обнаружили и изъяли контрабанду на общую сумму 57 млн 919 тыс. 446 манатов, включая лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия.

    ГПС Азербайджана разыскиваемые лица госграница
    Ötən ay sərhəddə axtarışda olan 402 nəfər saxlanılıb
    Elvis

    Последние новости

    11:14

    Кавелашвили: Протесты в Тбилиси организуют силы, мешающие отношениям Грузии и ЕС

    В регионе
    11:11

    Подготовлена ​​общая карта тюркских государств

    Внешняя политика
    11:10

    Азербайджан и Эстония обсудили трансграничный обмен данными

    Бизнес
    11:10
    Фото

    В Баку проходит второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ

    Внешняя политика
    11:08

    Законодатели ЕС согласовали правила поэтапного отказа от импорта газа РФ

    Другие страны
    11:05

    ЧМ по пожарно-спасательному спорту может пройти в Азербайджане в 2026 году

    Спорт
    11:04

    Армения до 2029 года направит $393 млн на развитие оборонной промышленности

    В регионе
    11:01

    В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом

    Происшествия
    10:42

    В результате ударов РФ по Днепропетровской области погибли двое, еще несколько раненых

    Другие страны
    Лента новостей