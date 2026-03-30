Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 30 марта, 2026
- 12:34
Госпогранслужба Азербайджана пресекла контрабанду более 51 килограмма наркотических средств из Ирана.
Как сообщает Report в ГПС, контрабанда была пресечена на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".
Всего пограничники изъяли 51 кг 560 г наркотиков - 22 марта 41 кг 280 г, а 25 марта - 10 кг 280 г марихуаны.
По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.
