    Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Госпогранслужба Азербайджана пресекла контрабанду более 51 килограмма наркотических средств из Ирана.

    Как сообщает Report в ГПС, контрабанда была пресечена на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".

    Всего пограничники изъяли 51 кг 560 г наркотиков - 22 марта 41 кг 280 г, а 25 марта - 10 кг 280 г марихуаны.

    По обоим фактам ведутся оперативно-следственные мероприятия.

    Контрабанда наркотиков из Ирана Государственная пограничная служба
    İrandan Azərbaycana 51 kq-dan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb

