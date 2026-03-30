İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İrandan Azərbaycana 51 kiloqramdan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Dövlət Sərhəd Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, xidmətin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində ümumi çəkisi 51 kiloqram 560 qram narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində mart ayının 22-də 41 kiloqram 280 qram, martın 25-də isə 10 kiloqram 280 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

    Hər iki fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
    Пограничники пресекли контрабанду более 51 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Son xəbərlər

    13:00

    İsrail parlamenti büdcəni təsdiq edib: müdafiə xərcləri rekord səviyyədə

    Digər ölkələr
    12:59

    Cermeyn Defo "Uokinq" komandasının baş məşqçisi təyin olunub

    Futbol
    12:42

    Azərbaycanda 11 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:42

    Ombudsman 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

    Daxili siyasət
    12:30
    Foto

    Güclü yağışdan sonra Bakıda genişmiqyaslı daxili iməcilik keçirilib

    Daxili siyasət
    12:13

    Sabah Bakıda bəzi yerlərdə yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:08

    Azərbaycanda şəkər və qənd istehsalı 34 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    12:03

    İrandan Azərbaycana 51 kq-dan artıq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:02

    "İnter"in hücumçusunun zədəsi sağalıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti