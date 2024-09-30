Пограничники Азербайджана предотвратили контрабанду наркотиков из Ирана с использованием БПЛА

15:27

На территории пограничного отряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Ираном перехвачен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию ГПС.

В результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Государственной пограничной службой, при осмотре груза, прикрепленного к перехваченному дрону, было обнаружено 19 кг 700 гр марихуаны, а также 1500 таблеток метадона M-40. Общий вес изъятых наркотиков составил почти 20 кг.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.