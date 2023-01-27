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Погибший при теракте в посольстве Азербайджана в Иране - сын известного в Гяндже врача

Погибший при теракте в посольстве Азербайджана в Иране - сын известного в Гяндже врача Начальник службы охраны Орхан Аскеров, погибший во время террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране, является сыном известного в Гяндже врача Ризвана Аскерова. Как сообщает западное бюро Report, Ризван Аскеров работает заведующ
Происшествия
27 января 2023 г. 13:57
Погибший при теракте в посольстве Азербайджана в Иране - сын известного в Гяндже врача

Начальник службы охраны Орхан Аскеров, погибший во время террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране, является сыном известного в Гяндже врача Ризвана Аскерова.

Как сообщает западное бюро Report, Ризван Аскеров работает заведующим педиатрическим отделением больницы имени З.Мамедова № 1 при Гянджинской городской объединенной больнице.

Погибший был женат, у него остались двое детей.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumunda həlak olan mühafizəçi tanınmış həkimin oğludur

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