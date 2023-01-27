Погибший при теракте в посольстве Азербайджана в Иране - сын известного в Гяндже врача

Начальник службы охраны Орхан Аскеров, погибший во время террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране, является сыном известного в Гяндже врача Ризвана Аскерова. Как сообщает западное бюро Report, Ризван Аскеров работает заведующ

Начальник службы охраны Орхан Аскеров, погибший во время террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране, является сыном известного в Гяндже врача Ризвана Аскерова.



Как сообщает западное бюро Report, Ризван Аскеров работает заведующим педиатрическим отделением больницы имени З.Мамедова № 1 при Гянджинской городской объединенной больнице.

Погибший был женат, у него остались двое детей.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.