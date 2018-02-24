Погибшие при пожаре в Товузе муж с женой были убиты - ОБНОВЛЕНО-2

Товуз. 24 февраля. REPORT.AZ/ Погибшие при пожаре в доме в Товузе муж с женой были убиты.

Как сообщили Report в Товузской районной прокуратуре, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Убитая Пакиза Мирзоева работала педиатром в Товузской районной поликлинике. Она являлась сестрой покойного президента АФФА Рамиза Мирзоева.

Отметим, что сын Р.Мирзоева Анар Мирзоев скончался 15 февраля в автокатастрофе на территории Сабирабадского района.

***11:28

Товуз. 24 февраля. REPORT.AZ/ Распространилась официальная информация о пожаре в Товузе, приведшем к гибели семейной пары.

Как сообщили западному бюро Report из части противопожарной охраны Товузского района МЧС, утром 24 февраля около 9 часов начался пожар в одной из комнат первого этажа двухэтажного семикомнатного дома общей площадью 320 кв. м, расположенного по ул. Мардана Мусаева в Товузе. Дом принадлежит Фарману Годжа оглу Мамедову 1945 г.р.

На место события были привлечены две пожарные бригады, пожар потушен. В результате пожара хозяин дома и его супруга Пакиза Шамсад гызы Мирзоева 1950 г.р. погибли. Причины пожара выясняются.

***10:35

Товуз. 24 февраля. REPORT.AZ/ Двое человек погибли в результате пожара в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в одном из частных домов по улице Мардана Мусаева.

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При пожаре погибли Мирзоева Пакиза Шамсад гызы 1950 г.р. и ее супруг Фарман Мамедов. Их ребенок также пострадал и был госпитализирован. Причины пожара выясняются.

По факту ведется расследование.