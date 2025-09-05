Подсудимый: Я присоединился к созданной Варданяном вооруженной группировке

На заседании Бакинского военного суда 5 сентября были заслушаны показания обвиняемого Левона Балаяна, данные им на предварительном следствии и другие связанные с его уголовным делом документы.

Как сообщает Report, согласно его показаниям на предварительном следствии, Балаян был призван на военную службу в январе 1995 года и до 1998 года служил солдатом в воинских частях в Шуше, Ханкенди и Ходжалы. В этот период ему был выдан автомат АКС74.

Воинские части, в которых он служил, были оснащены тяжелыми танками Т-55, Т-72, ​​боевыми машинами пехоты БМП-1, БМП-2 российского производства.

Балаян отметил, что один из старших командиров - Левон Мнацаканян (обвиняемый, находящийся в настоящее время под стражей - ред.), часто приезжал в воинские части и проверял боеготовность.

20 сентября 2020 года он был принудительно призван на "службу" в "вооруженные силы" "Военным комиссариатом города Ханкенди" и участвовал в боях в первые дни 44-дневной войны, то есть с 27 сентября по 2 октября, в составе вооруженного формирования на "3-й линии обороны", дислоцированного на территории поселка Суговушан. Батальон, в котором он служил, назывался "Алаша".

Балаян в своих показаниях на предварительном следствии также заявил, что 1 мая 2023 года присоединился к одному из вооруженных формирований, созданных и финансируемых Рубеном Варданяном на оккупированных тогда территориях Азербайджана. С тех пор он получал ежемесячную зарплату в размере 170 тыс. драмов, или $700 по карте "Арцахбанк" (армянский банк – ред.). Он был задержан азербайджанскими военнослужащими 20 сентября.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.