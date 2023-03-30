Подписан Меморандум о взаимопонимании между ANAMA и ГТК

30 марта между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Государственным таможенным комитетом (ГТК) в целях поддержки операций по гуманитарному разминированию в Азербайджане был подписан Меморандум о взаимопонимании.

30 марта между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Государственным таможенным комитетом (ГТК) в целях поддержки операций по гуманитарному разминированию в Азербайджане был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Было отмечено, что перед церемонией подписания председатель комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с председателем правления Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики Вугаром Сулеймановым.

Во встрече приняли участие заместители председателя комитета, руководители соответствующих структурных подразделений обеих структур.

На встрече была подчеркнута важность поддержки проведения операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, усиления сотрудничества в этом направлении.

Целью меморандума является оказание поддержки проведению операций по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, эффективное использование имеющихся ресурсов и возможностей, обмен положительным опытом и организация необходимой профессиональной подготовки, а также развитие взаимного сотрудничества в области кинологии.