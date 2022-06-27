Подорвавшемуся на мине в Физули полицейскому ампутировали ногу

У полицейского, подорвавшегося на мине в Физулинском районе, ампутирована нога.

У полицейского, подорвавшегося на мине в Физулинском районе, ампутирована нога.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

26 июня около 20:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, находясь на службе в освобожденном от оккупации селе Ашагы Сеидахмедли, получил травмы различной степени тяжести в результате подрыва на мине.

Он был госпитализирован, его нога была ампутирована ниже щиколотки.

"Для жизни угрозы нет", - сообщили в МВД.

По факту ведется расследование.