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Подававший назад на автомагистрали водитель стал причиной ДТП

Подававший назад на автомагистрали водитель стал причиной ДТП Подававший назад на автомагистрали водитель транспортного средства стал причиной дорожно-транспортного происшествия.
Происшествия
16 октября 2024 г. 15:58
Подававший назад на автомагистрали водитель стал причиной ДТП

Подававший назад на автомагистрали водитель транспортного средства стал причиной дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

ДТП произошло сегодня утром на внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе. Из-за аварии в направлении шоссе Баку-Сумгайыт образовались заторы, однако сотрудники дорожной полиции предприняли меры для обеспечения свободного передвижения транспортных средств.

Центр интеллектуального управления транспортом просит водителей соблюдать статью 43 закона "О дорожном движении", запрещающую движение задним ходом на автомагистралях.

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Версия на азербайджанском языке Avtomagistralda geriyə hərəkət edən avtomobilin sürücüsü qəzaya səbəb olub

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