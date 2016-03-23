По подозрению в хищении нефти из трубопровода "Баку-Супса" задержаны двое

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали двух лиц по обвинению в попытке кражи нефти из магистрального трубопровода "Баку-Супса".

Как сообщает Report, имена задержанных и их национальность в целях следствия не разглашаются.

Отмечается, что попытка кражи была зафиксирована на территории села Рукиси, где задержанные используя специальные технические приспособления пытались подключить к нефтепроводу линию по перекачке нефти.