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По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в ЮАР

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в ЮАР По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, последовавшего за проливными дождями на востоке ЮАР.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 10:24
По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в ЮАР

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, последовавшего за проливными дождями на востоке ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на данные министерства кооперативного управления и по делам традиций.

Еще два человека считаются пропавшими без вести. Муниципальные службы оказывают помощь пострадавшим.

Разгул стихии вызван проливными дождями, которые обрушились накануне на провинции Квазулу-Наталь и Восточный Кейп.

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Версия на английском языке Floods in South Africa leave at least 20 dead

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