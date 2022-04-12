По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения в ЮАР

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, последовавшего за проливными дождями на востоке ЮАР.

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнения, последовавшего за проливными дождями на востоке ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на данные министерства кооперативного управления и по делам традиций.

Еще два человека считаются пропавшими без вести. Муниципальные службы оказывают помощь пострадавшим.

Разгул стихии вызван проливными дождями, которые обрушились накануне на провинции Квазулу-Наталь и Восточный Кейп.