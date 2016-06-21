​По меньшей мере два человека погибли в результате оползней в Японии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, трое пропали без вести в результате оползней и наводнений в юго-западной японской префектуре Кумамото, которые были вызваны сильными дождями. Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Власти префектуры рекомендовали более чем 38 тыс. жителей эвакуироваться из-за ливней. В некоторых районах выпадает до 100 мм осадков в час. По прогнозам, сильные дожди на юго-западе Японии продлятся до среды.

После серии мощных землетрясений, которые произошли в апреле, на сборных пунктах в Кумамото до сих пор остаются 6,5 тысячи эвакуированных, которые никак не могут переехать в нормальные жилища.

В результате разрушений и оползней, вызванных землетрясениями, тогда в этом районе погибли 49 человек.