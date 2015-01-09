Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Генпрокуратура сделала официальное заявление по поводу суицида, совершенного жителем Геранбойского района.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, по факту суицида жителя Геранбойского района Бахтияра Ахмедова в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст.125 УК (доведение до самоубийства).

По делу назначили судмедэкспертизу, были допрошены супруга и сын покойного и выполнены все необходимые следственные действия.

В информации отмечается, что до сих пор в следствие не поступало никакой информации о доведении кем-либо Б.Ахмедова до самоубийства. При осмотре трупа в кармане совершившего суицид мужчины обнаружили записку, в которой он написал "в своей смерти виноват я сам".

Необходимые следственные действия по выявлению причин смерти Б.Ахмедова продолжаются.