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Прокуратура возбудила дело в связи с гибелью Назрин Мансурлу по статье халатность

Прокуратура возбудила дело в связи с гибелью Назрин Мансурлу по статье халатность Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи с гибелью 30-летней Назрин Мансурлу после ринопластики.
Происшествия
13 января 2025 г. 19:12
Прокуратура возбудила дело в связи с гибелью Назрин Мансурлу по статье халатность

Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи с гибелью 30-летней Назрин Мансурлу после ринопластики.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно материалам дела, 3 января Назрин Мансурлу (1995 гр.) перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе Баку.

Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть по неосторожности) УК АР. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, добавили в ведомстве.

Напомним, дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях.

Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергает все обвинения.

Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако несмотря на усилия врачей, скончалась 12 января. У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.

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Версия на азербайджанском языке Nəzrin Mansurlunun ölməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb

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