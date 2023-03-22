По факту ДТП, в котором погиб Огтай Алиев, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погиб заслуженный работник культуры Азербайджана, известный телепродюсер, режиссер Огтай Алиев, пострадали его cупруга, заслуженная артистка, известная актриса Д

Возбуждено уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого погиб заслуженный работник культуры Азербайджана, известный телепродюсер, режиссер Огтай Алиев, пострадали его cупруга, заслуженная артистка, известная актриса Диляра Алиева и народная артистка Мехрибан Заки.

Об этом Report сообщил инспектор отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Тогрул Насирли.

По данному факту следственным отделом Управления полиции Апшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), назначены соответствующие экспертизы.