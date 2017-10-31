По делу о побеге заключенных в отношении еще одной женщины избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На территории Агстафинского района в отношении Гюнай Атакишиевой, задержанной по обвинению в оказании помощи совершившему побег Этибару Мамедову по кличке "Годжа", избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, Насиминский районный суд вынес решение об избрании в отношении Г. Атакишиевой меры пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Г. Атакишиева и задержанный вместе с ней водитель такси (имя которого пока не известно) переведены в Бакинский следственный изолятор.

Автомобиль марки Opel водителя такси находится в Пенитенциарной службе.

Они оба обвиняются по статье 304.2.1 (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Кроме того, в Пенитенциарной службе находится также автомобиль марки Mercedes, принадлежащий певице Фадае Лачын (Фадая Мамедова), в отношении которой была избрана мера пресечения в виде трех месяцев ареста.

Ожидается, что сегодня она будет переведена в Бакинский следственный изолятор.

Согласно сообщению, Фадая Лачын оказала Этибару Мамедову по прозвищу "Годжа" финансовую поддержку.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные А. Агами и Э. Мамедов совершили побег. Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали. Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.