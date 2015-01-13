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    ​Таможенники пресекли ввоз недекларированной пиротехники в Азербайджан

    Возбуждено дело об административном правонарушении

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Попытку незаконного ввоза больше тонны недекларированной пиротехники пресекли таможенники на Магарамкентском посту в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщили "Дагестанской правде" в понедельник в пресс-службе дагестанской таможни.

    "При проведении таможенного контроля и таможенного оформления автомобиля марки "Фольцваген крафтер", следовавшего из России в Республику Азербайджан под управлением гражданина Азербайджана, обнаружена недекларированная пиротехника в количестве 1294 кг", - говорится в сообщении.

    Незаконно ввезенная пиротехника изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

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