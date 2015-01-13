​Таможенники пресекли ввоз недекларированной пиротехники в Азербайджан

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Попытку незаконного ввоза больше тонны недекларированной пиротехники пресекли таможенники на Магарамкентском посту в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщили "Дагестанской правде" в понедельник в пресс-службе дагестанской таможни.

"При проведении таможенного контроля и таможенного оформления автомобиля марки "Фольцваген крафтер", следовавшего из России в Республику Азербайджан под управлением гражданина Азербайджана, обнаружена недекларированная пиротехника в количестве 1294 кг", - говорится в сообщении.

Незаконно ввезенная пиротехника изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).