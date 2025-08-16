О нас

Певица Раксана Исмаилова арестована В Баку по подозрению в мошенничестве арестована певица Раксана Исмаилова.
Происшествия
16 августа 2025 г. 18:15
Певица Раксана Исмаилова арестована

В Баку по подозрению в мошенничестве арестована певица Раксана Исмаилова.

Как сообщает Report, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана Исмаилова Раксана Исмаил гызы, 1979 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что она путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.

По указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмаилова арестована сроком на 4 месяца.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе МВД.

Версия на азербайджанском языке Müğənni Rəqsanə 520 min dollarlıq dələduzluqda ittiham olunaraq həbs edilib

