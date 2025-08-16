Певица Раксана Исмаилова арестована

В Баку по подозрению в мошенничестве арестована певица Раксана Исмаилова.
Как сообщает
В ходе расследования было установлено, что она путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США.
По указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмаилова арестована сроком на 4 месяца.
Информацию подтвердили Report в пресс-службе МВД.