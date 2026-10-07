Фарид Ахмедов: За последние 4 года число поступивших в производство дел выросло на 45%

За последние четыре года в Азербайджане число поступивших в производство дел в сфере исполнения и экспертизы выросло почти на 45%.

Об этом в интервью Report и İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По его словам, рост числа дел привел к значительному увеличению нагрузки на государство в этой сфере, что может влиять как на качество экспертных заключений, так и на сроки их предоставления.

"Это в определенной степени может негативно повлиять и на отправление правосудия. В целях оптимизации нагрузки в этой сфере мы начали процесс сертификации в рамках создания института частной экспертизы и деятельности частных экспертов. В настоящее время этот процесс продолжается. После завершения обучения они смогут пройти отбор и начать работу в качестве частных экспертов", - сказал министр.

Ф.Ахмедов отметил, что за исключением видов экспертизы, отнесенных законом к исключительной компетенции государства, заключения по остальным направлениям наряду с государственными экспертами смогут давать и частные эксперты.

"Таким образом, мы сможем снизить нагрузку на государство в этой сфере и внести положительный вклад в отправление правосудия", - добавил министр.