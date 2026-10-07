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    Фарид Ахмедов: За последние 4 года число поступивших в производство дел выросло на 45%

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 21:38
    Фарид Ахмедов: За последние 4 года число поступивших в производство дел выросло на 45%

    За последние четыре года в Азербайджане число поступивших в производство дел в сфере исполнения и экспертизы выросло почти на 45%.

    Об этом в интервью Report и İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

    По его словам, рост числа дел привел к значительному увеличению нагрузки на государство в этой сфере, что может влиять как на качество экспертных заключений, так и на сроки их предоставления.

    "Это в определенной степени может негативно повлиять и на отправление правосудия. В целях оптимизации нагрузки в этой сфере мы начали процесс сертификации в рамках создания института частной экспертизы и деятельности частных экспертов. В настоящее время этот процесс продолжается. После завершения обучения они смогут пройти отбор и начать работу в качестве частных экспертов", - сказал министр.

    Ф.Ахмедов отметил, что за исключением видов экспертизы, отнесенных законом к исключительной компетенции государства, заключения по остальным направлениям наряду с государственными экспертами смогут давать и частные эксперты.

    "Таким образом, мы сможем снизить нагрузку на государство в этой сфере и внести положительный вклад в отправление правосудия", - добавил министр.

    Фарид Ахмедов Министерство юстиции Азербайджана Частная экспертиза правосудие
    Fərid Əhmədov: Son 4 il ərzində ekspertizaya daxil olan işlərin sayında 45 % artım var
    Azerbaijan sees sharp rise in forensic examination caseload
    44 - Tezliklə
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