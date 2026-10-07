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    Фарид Ахмедов: В рамках обновления существующей инфраструктуры строятся новые исправительные учреждения

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 21:45
    Фарид Ахмедов: В рамках обновления существующей инфраструктуры строятся новые исправительные учреждения

    В рамках обновления существующей инфраструктуры строятся новые исправительные учреждения.

    Об этом в интервью Report и İTV сказал министр юстиции Фарид Ахмедов.

    Министр подчеркнул, что в Гарадаге уже начато строительство нового исправительного учреждения, рассчитанного на 2000 осужденных:

    "Одновременно планируется строительство нового исправительного учреждения в Умбаки на территории 35 гектаров, рассчитанного на 6-7 тысяч осужденных. Наряду с этим, предусмотрено строительство исправительного учреждения в Гяндже. Таким образом, в целях обновления существующей инфраструктуры мы поставили цель в будущем ввести в эксплуатацию новые исправительные учреждения, рассчитанные приблизительно на 11 тыс. осужденных. Завершение этих проектов предусмотрено до 2030 года".

    Ахмедов подчеркнул, что эти исправительные учреждения будут полностью соответствовать современным стандартам.

    "Здесь предусмотрено создание как новой инфраструктуры профессионального образования, так и механизмов надзора за осужденными с помощью цифровых инструментов - систем распознавания лиц и других технологических решений. Это, в свою очередь, внесет важный вклад в процесс исправления", - отметил он.

    Фарид Ахмедов Министерство юстиции Азербайджана Пенитенциарная служба
    Fərid Əhmədov: Mövcud infrastrukturun yenilənməsi çərçivəsində yeni cəzaçəkmə müəssisələri tikilir
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