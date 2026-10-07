Вулин заявил о давлении ЕС на его партию перед выборами в Сербии

Председатель Социалистического движения Сербии Александр Вулин заявил, что его партия не войдет в избирательный список "Единая Сербия", сформированный вокруг Сербской прогрессивной партии (СПП), из-за давления Европейского союза (ЕС).

Как сообщает балканское бюро Report, ранее Вулин заявил, что поддержит список "Единая Сербия" на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 25 октября.

В интервью телеканалу B92 Вулин отметил, что между Социалистическим движением и СПП существуют определенные разногласия, однако поддержка другого избирательного списка была бы "несправедливостью по отношению к Сербии".

"Я не являюсь частью власти. Под давлением ЕС власти отказались от меня и всего, что я представляю. Но я не стану поддерживать "Студенческий список". Я поддержу единственный список, способный ему противостоять, - "Единую Сербию"", - заявил Вулин.

По его словам, ЕС обладает значительным влиянием в Сербии. Вулин утверждает, что именно под давлением Евросоюза он был выведен из состава правительства, когда занимал должность вице-премьера, и по этой же причине Социалистическое движение на этот раз не вошло в избирательный список СПП.

Вулин также заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые могут состояться в конце декабря.

Напомним, 25 октября в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы.