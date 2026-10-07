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    Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 21:22
    Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой

    Госсекретарь США Марко Рубио считает, что нельзя допустить разрыва связей между США и Европой.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в своем выступлении в Афинах.

    "Несмотря на сильные разногласия, нельзя допустить, чтобы узы привязанности между США и Европой были разорваны", - сказал Рубио.

    По его словам, Европа способна "пробудиться от долгого сна" и возродить заложенные тысячелетия назад традиции.

    Отметим, что госсекретарь США находится в Афинах в рамках своего турне по Греции, Исландии и Португалии с целью укрепления двустороннего сотрудничества, безопасности и экономического взаимодействия.

    Марко Рубио Соединенные Штаты Америки (США) Европейский союз (ЕС)
    Rubio: ABŞ və Avropa arasında əlaqələrin kəsilməsinə yol vermək olmaz
    Rubio says US-Europe ties must not be allowed to break
    MiniBoss
    MiniBoss

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