Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой
Другие страны
- 07 октября, 2026
- 21:22
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Госсекретарь США Марко Рубио считает, что нельзя допустить разрыва связей между США и Европой.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в своем выступлении в Афинах.
"Несмотря на сильные разногласия, нельзя допустить, чтобы узы привязанности между США и Европой были разорваны", - сказал Рубио.
По его словам, Европа способна "пробудиться от долгого сна" и возродить заложенные тысячелетия назад традиции.
Отметим, что госсекретарь США находится в Афинах в рамках своего турне по Греции, Исландии и Португалии с целью укрепления двустороннего сотрудничества, безопасности и экономического взаимодействия.
Rubio: ABŞ və Avropa arasında əlaqələrin kəsilməsinə yol vermək olmaz
Rubio says US-Europe ties must not be allowed to break
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