Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что нельзя допустить разрыва связей между США и Европой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом он заявил в своем выступлении в Афинах.

"Несмотря на сильные разногласия, нельзя допустить, чтобы узы привязанности между США и Европой были разорваны", - сказал Рубио.

По его словам, Европа способна "пробудиться от долгого сна" и возродить заложенные тысячелетия назад традиции.

Отметим, что госсекретарь США находится в Афинах в рамках своего турне по Греции, Исландии и Португалии с целью укрепления двустороннего сотрудничества, безопасности и экономического взаимодействия.