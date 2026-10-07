Rubio: ABŞ və Avropa arasında əlaqələrin kəsilməsinə yol vermək olmaz
Digər ölkələr
- 07 oktyabr, 2026
- 21:38
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ABŞ və Avropa arasında əlaqələrin kəsilməsinə yol vermək olmaz.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Afinadakı çıxışında bildirib.
"Ciddi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, ABŞ və Avropa arasındakı bağlılıq əlaqələrinin kəsilməsinə yol vermək olmaz", - Rubio deyib.
Onun sözlərinə görə, Avropa "uzun çəkən yuxudan oyanmaq" və minilliklər əvvəl əsası qoyulmuş ənənələri dirçəltmək iqtidarındadır.
Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət katibi ikitərəfli əməkdaşlığın, təhlükəsizliyin və iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Yunanıstan, İslandiya və Portuqaliya turnesi çərçivəsində Afinadadır.
Рубио: Нельзя допустить разрыва связей между США и Европой
Rubio says US-Europe ties must not be allowed to break
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