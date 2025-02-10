Певица Дениз Асадова повторно объявлена в розыск в связи с неявкой на судебное заседание.
Как передает Report, решение принято на заседании Бинагадинского районного суда по ходатайству адвоката Асима Аббасова.
Асадова является обвиняемой по уголовному делу и должна была присутствовать на слушании в качестве подсудимой.
Стоит отметить, что ранее Бинагадинский районный суд уже выносил решение об ее розыске. Кроме того, певица имеет судимость по статье 178 (мошенничество)УК Азербайджана, а также обвинялась в клевете в адрес граждан.
На данный момент в производстве Бинагадинского районного суда находятся четыре отдельных уголовных дела, фигуранткой которых является Дениз Асадова.